Veerand protsendist jääb väheks. Euroopa keskpank võib teha järsema intressitõusu

Seni on keskpanga nõukogu liikmed viidanud korduvalt, et intressitõus saab olema järkjärguline ning alustatakse kõigepealt 0,25% tõusuga, kuid Bloombergi allikate kohaselt võib juba nüüd tulla järsem tõus. Varasemalt prognoositi, et keskpanga jõulisem sekkumine võiks tulla septembrikuisel kohtumisel.

Euro on täna seetõttu dollari suhtes tugevnenud 1,1% ehk ühe euro eest saab vastu 1,0253 dollarit. Rahaturud prognoosivad, et pooleprotsendise tõusu tõenäosus on 50%, samas kui alles eile hinnati tõenäosuseks 20%.

Põhjuseks on euroala kiire inflatsioon, mis viimati oli 8,6% ehk enam kui neli korda kõrgem kui 2% suurune eesmärk. Keskpanga president Christine Lagarde sõnas juuni lõpus enne värskeid inflatsiooniandmeid, et vajadusel on nad valmis kaaluma suuremat intressitõusu, kui seni räägitud. Näiteks juhul kui on näha, et sellises tempos keskpanga tegutsemisest ei piisa, et ohjeldada inflatsiooni ootusi või kui aeglasem reageerimine tooks kaasa suuremad kahjud majanduses. Suurema tõusu mõttega on mänginud ka Austria keskpankur Robert Holzmann, Läti keskpanga juht Martins Kazaks ning Leedu keskpanga juht Gediminas Simkus.