Wise’i tulemused viisid aktsia börsil lendu

„Kolme kuu jooksul kuni 30. juunini 2022 aitasime 5 miljonil aktiivsel klienti liigutada üle piiri rohkem kui 24 miljardit naelsterlingit, mis on 49% rohkem kui eelmisel aastal. Samuti saavutasime meie missioonis olulise verstaposti, rohkem kui 50% kõigist piiriülestest ülekannetest on nüüdseks lõpule viidud koheselt,“ märkis ettevõtte juht Kristo Käärmann.

Londoni börsil on aktsia täna kerkinud tugevalt. Ligi 15% tõus on aktsia tõstnud üle 4 naela taseme ehk ligikaudu aprilli lõpu tasemeni. Vaatamata tõusule on aktsia alates 2022. aasta algusest jätkuvalt ligi 47% madalamal.