Eesti saab järgmistel aastatel Euroopast üle kolme miljardi euro

„Tuleviku kindlustamiseks on energiakindluse kõrval vähemalt sama oluline teadus-, arendus- ja innovatsioonivõimekuse kasv. Ilma selleta oleks konkurentsis püsida sisuliselt võimatu. Kokku 740 miljoni euro eest plaanitakse pakkuda rahastust eelkõige Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevusele, innovatsioonivõimekuse kasvule, aga ka ikka veel järgi aitamist vajava kiire interneti ühenduse parandamisele,“ lisas rahandusminister.

Eestil on kuus suurt eesmärki

Partnerlusleppe ehk katusdokumendi kõrval jätkub töö ka ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ehk eurotoetuste kasutamise strateegilise kavaga. Valitsuse heakskiidu sai rakenduskava juuni alguses, see on esitatud Euroopa Komisjonile ning Eesti soovib heakskiidu saada aasta lõpuks. Kui nõusolek on saadud, saab Eesti alustada täies mahus uue perioodi toetuste rakendamisega.