Euroopa Komisjon on valmis selleks, et Nord Streami ei taaskäivitata

Euroopa Komisjon ei oota, et Venemaa taaskäivitaks sel nädalal olulise maagaasijuhtme. „Me ei oota, et see tuleb tagasi,“ ütles eelarvevolinik Johannes Hahn teisipäeval. „Me lähtume eeldusest, et see ei tule tagasi. Ja sellisel juhul tuleb võtta teatud lisameetmeid.“



Venemaa peaks Nord Streami gaasijuhtme töö taastama 21. juulil pärast kavandatud hooldustöid. Siiski on riigid mures, et ühendus ei pruugi taastuda, eriti pärast seda, kui Venemaa vähendas eelmisel kuul gaasitarneid, viidates sanktsioonide tõttu tekkinud viivitustele. Moskva ja Gazprom PJSC pole aga andnud märku, et toru ei käivituks uuesti 21. juulil.



Venemaa gaasitarnete peatamisel Euroopa Liitu võib olla katastroofiline mõju tööstusele ning riigid püüavad leida alternatiivseid tarneid. Saksamaa on tugevalt sõltuv Venemaa gaasist ja juba praegu on tarnete vähenemine sundinud suurt kommunaalettevõtet Uniper SE kutsuma valitsust appi. Komisjon peaks kolmapäeval avalikustama gaasi nõudluse kooskõlastatud vähendamise kava, et leevendada Moskva võimaliku katkestamise mõju. Kaalutakse liikmesriikidele suunatud soovitusi, mis hõlmavad vabatahtlikku kütte- ja jahutuskasutuse vähendamist ja mõningaid turupõhiseid meetmeid. Komisjon võib hiljem taotleda ka õigust nõuda tarbimise vähendamist, kui see on vajalik.