Eesti eluruumid on väiksemad kui Lätis, aga suuremad kui Leedus

Balti riikide võrdluses on tavaeluruumide arv viimasel kümnel aastal kasvanud kõige enam Eestis (13%, võrdluseks Lätis ja Leedus mõlemas umbes 5%). Samas on 20 aastaga kõige rohkem kasvanud eluruumide hulk Lätis – 34%, Eestis 19%, Leedus 13%.

Leedus on kõige suurem eramajade osakaal: 37% eluruumidest asuvad eramajades ning 61% kortermajades, kus on kolm või enam korterit. Eestis on asustatud tavaeluruumidest 28% eramud ja 70% eluruumidest asuvad kortermajades; Lätis vastavalt 25% ja 73%.

Samas on eramajade juurdekasv Eestis olnud viimase 10 aasta jooksul suurem kui Lätis ja Leedus. Eestisse on viimase 10 aasta jooksul lisandunud 10% jagu eramaju, Leetu 6% ja Lätti 5%.

Eestis ja Lätis on asustatud eluruumide osakaal kõikidest tavaeluruumidest samal tasemel: mõlemas riigis on asustatud 76% eluruumidest, kuid asustatud eluruumide arvu kasv on Eestis olnud suurem: 2,23%, Lätis 0,39%. Leedus aga on eluruumide asustatus palju kõrgem: 84% eluruumidest on asustatud.

Eluruumide pindasid võrreldes selgub, et Lätis on keskmine eluruumi pind inimese kohta suurem kui Eestis – Lätis 32,3 m2 ja Eestis 30,1 m2. Samas Leedus on see mõnevõrra väiksem – 29,6 m2. Samas näiteks Soomes on eluruumi pind inimese kohta keskmiselt 41,5 m2.

Läti elanikud elavad sagedamini üksi – ühe elanikuga eluruume on Lätis loenduste vahelisel ajal juurde lisandunud 36%, Eestis 13%.

Võrreldes Eesti ja Lätiga elavad Leedu elanikud sagedamini eluruumides, mille omanikud on nemad või nende leibkond. Leedus elab 91% eluruumides selle eluruumi omanik, ainult 3% eluruumidest on üüritud ja 6% puhul kehtib muu omandisuhe. Eestis on eluruum 70% eluruumidest omaniku kasutusel, üürniku kasutusel 19% ja muu kasutusalusega 11% eluruumidest. Lätis oli omaniku kasutusel 64%, üürniku kasutusel 17% ja muu kasutusalusega 19% eluruumidest.