SAS ja piloodid jõudsid kokkuleppele, kuid mis hinnaga?

Uus kollektiivleping kehtib järgmised viis ja pool aastat ning piloodid võivad töötada kuni 60 tundi nädalas. Samuti nõustus SAS pilootide nõudega võtta uuesti tööle koroonapandeemia ajal koondatud piloodid.

Vastutasuks olid piloodid nõus 25% madalama palgaga. Taani pilootide esindaja Henrik Thyregod sõnas, et sellest hoolimata on piloodid lepinguga rahul. „Nad teavad väga hästi, mida tähendab koondatud pilootide tööle tagasi võtmine. See tähendab eelkõige kindlust oma töökohaga,“ ütles ta.

SASi pressiteate järgi läks streik ettevõttele maksma veidi üle 134 miljoni euro. Viimase 15 päeva jooksul on umbes 3700 tühistatud lendu mõjutanud ligikaudu 380 000 reisijat.

Mis saab edasi?

SAS on kriisis. Uus kollektiivleping on ettevõtte päästeplaani alus ja loodetakse, et see näitab investoritele SASi heast küljest. Lähinädalatel tegeleb SAS finantseerimise kindlustamisega, et ettevõte saaks edasi töötada.

Viimasel, 2021. aasta majandusaastal oli SASi kahjum umbes 670 miljonit eurot.

Sydbanki analüütik Jacob Pedersen kommenteeris, et nüüd on SASi ülesanne saada rahaasjad kontrolli alla, et ettevõtet elus hoida ja pankrotti vältida. „SAS peab oma päästeplaani ellu viima. Nad peavad võlgade osas laenuandjatega läbi rääkima, samuti võtma ühendust teiste ametiühingutega.“

Kas kliendid naasevad?

Jacob Pederseni sõnul loobuvad paljud lähikuudel SASi lendudest streigi ja juba tühistatud lendudega kaasnenud ebakindluse tõttu. Ta siiski arvab, et aja jooksul kliendid naasevad.

„Skandinaavlased on patriootlikud. Kui SAS töötab jälle, tulevad nad tagasi,“ ütles ta.