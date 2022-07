Manolo Blahnik võitis 22 aastat kestnud kohtuasja Hiina ärimehe vastu

Ettevõte ütles, et võit tuli pärast 22 aastat kestnud kohtuvaidlust. Lääne ettevõtted on pikka aega kurtnud, et Hiinas rikutakse nende autoriõigusi, kuid viimastel aastatel on mitmel ettevõttel õnnestunud ka Hiina kohtus võita. Mullu sai USA tossutootja New Balance Athletics Inc. kahjutasu kahelt kohalikult ettevõttelt, kes tootsid New Balance’i tossude koopiad.