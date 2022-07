Uus tervise- ja tööminister: ettevõtjad peavad ise uues koroonalaines hakkama saama

„Teil peavad olema plaanid, mida teha, kui foor läheb kollaseks,“ lausus ta ning lisas, et ettevõtjad ei tohiks võimaliku kriisi korral hakata valitsust kinni jooksutama. „Hakata siis veel mikromanageerima... See oleks absurd, palun ärme [nii] tee. Ma vajan päriselt koostööd iga tööandjaga nii kaugele ja nii sügavalt kui võimalik,“ lausus ta.

Peep Peterson ütles selle aasta suve algul EPL-ile antud intervjuus, et hinnatõusu aitaks leevendada ka alampalga tõstmine ning toiduainete käibemaksu alandamine. „Rikkamale elanikkonnale annavad säästunipid kenasti hõlpu, kuna suur osa neist pole pidanud varem säästlikuma tarbimise peale mõtlema, aga suur osa hädasolijatest on võimalikud säästumeetmed rakendanud juba ammu enne praegust kriisi ja uue elektriauto soetamiseks raha napib,“ nentis Peterson ning lisas, et riik peaks kindlasti hädasolijatele appi tulema ning eelistatavalt võiks abivajajate abistamine olla võimalikult täpselt sihitud.