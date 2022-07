Kolm põhjust, miks usaldada varade aktiivset juhtimist

Kui aga vaadata ajas kaugemale tagasi, on näha, et ükski kümnend pole olnud finantsturgudel sarnase käekirjaga. Praeguseks väga kiireks muutunud inflatsioon ei võimalda keskpankadel vana viisi jätkata, mistõttu on suuremates alustrendides toimunud muutusi. Just investeeringute aktiivne juhtimine võimaldab sellistele muutustele reageerida. LHV fondide vara investeerime just sellistesse varaklassidesse nagu tooraineturud ja kinnisvara, mis võidavad inflatsioonilises keskkonnas.