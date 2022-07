Molekulaarkriis hoiab toormehinnad kõrgel

Ebamugavalt tempoka hinnatõusu vastu võitlemiseks on keskpangad asunud tõstma intressimäärasid, et jahutada nõudlust majanduses ja aeglustada inflatsiooni. Keskpankade eesmärk on teha raha hind kallimaks, vähendada nõudlust kaupade ja teenuste järele ning kahandada sel viisil hinnatõususurvet.

Raha kõrgem hind on juba vähendanud aktiivsust kinnisvaraturul. Varasema kaupade puuduse hirmus ei osteta enam paaniliselt materjale ja toormeid. Paljud toormehinnad on erakordselt kõrgelt tasemelt langenud. Hindade alanemise märke on ka teistes tööstusharudes, näiteks odavnevad kaubaveohinnad. Erakordne hinnatõus on niisiis aeglustumas, aga kauaks?

Pakkumist ei tule juurde

Hinnatõusu vähendamisel nõudluse allasurumise kaudu on ajutine mõju juhul, kui hinnatõusu tekitavates tööstusharudes pakkumist juurde ei tule. Kuna ebamäärases keskkonnas ei tehta toormesektoris piisavas mahus kapitaliinvesteeringuid, oleme hüppeliselt kiireneva hinnatõusuga keskkonnas tagasi kohe, kui nõudlus taastub.

Energiatööstuses on pakkumise kasvatamine kapitali- ja ajamahukas. Fossiilkütuste pakkumisse investeerimine ei ole keskkonnanõuete tõttu enam päevakorral ja taastuvenergiaprojektid tulevad küll turule, aga vaevaliselt.

Ulatuslik elektrifitseerimistrend eeldab, et tööstusmetallide pakkumine kasvab, ent ühe-kahe aastaga pole see võimalik. Hinnanguliselt peavad kaevandusettevõtted selleks järgmise kümne aasta jooksul investeerima 400 miljardit dollarit. Viimase paari aasta investeeringud näitavad, et oleme sellest näitajast kaugel. Paradoks paistab olevat sama nagu energiaturul: tootmismahu tegelikuks suurendamiseks on vaja metallihindade väga järsku tõusu ja kõrgel hinnatasemel püsimist. Alles seejärel julgevad ettevõtted hakata tootmist laiendama.

Hiina nõudlus taastub

Toormehinnad on liikunud viimastel kuudel koos ülejäänud börsidega alla. Suure korrektsiooni on teinud vase hind, mis on veebruaris saavutatud tippudest kukkunud 32%. Energeetikakriisi tõttu on paremini vastu pidanud energiahinnad.