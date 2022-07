Lätis tuli turule uus rahastusplatvorm, esimeseks investeerimisobjektiks mähkmete tellimusteenus

Lätis asutatud ja registreeritud, kuid Euroopa üleselt tegutseva investeerimisplatvormi loojad viitavad pressiteates, et seni pole kiiresti kasvavatel Läti ettevõtetel olnud ligipääsu ühisrahastuse võimalustele, samuti on investorite künnis kasvuettevõtetesse sisenemiseks olnud liiga kõrge.

„Seni on inimestel olnud võimalus investeerida peamiselt iduettevõtetesse, millel on tihti olemas vaid äriidee, ettevõtte logo või toote prototüüp. CrowdedHero seevastu ei hinda iga potentsiaalset ettevõtet pelgalt idee ja selle taga oleva turupotentsiaali tasemel, vaid vaatame ka ettevõtte investeerimishorisonti, dividendide maksmise võimekust, väljumisstrateegiaid ja muid olulisi tegureid. Iga projekti meie platvormil on esmalt hinnanud professionaalsed investorid,“ ütles CrowdedHero juhatuse esimees Jānis Blaževičs. Eestis pakuvad analoogset teenust näiteks Fundwise ja Funderbeam.

Platvormil võib investoriks saada igaüks, kuid minimaalne investeeringu suurus on 100 eurot. Investeerimisplatvormiga liitujale on saadaval erinevad investeerimisprojektid, mis on ettevõtte teatel läbinud eeluuringu, kus on analüüsitud nii finantsilisi kui juriidilisi aspekte, aga ka konkreetse äriprojekti kasvupotentsiaali.

„Usume, et see on ettevõtjatele suurepärane võimalus edasiseks kasvuks. Me ei paku vaid uusi võimalusi ainult kapitali kaasamiseks või olemasolevate turgude laiendamiseks, vaid ka täiendavaid teadmisi CrowdedHero ekspertidelt, kel on pikaajalised kogemused ettevõtete rahanduse, turunduse ja juriidika valdkondades. Võimalus saada täiendavaid teadmisi aitab ettevõtjatel teha tasakaalustatumaid ja paremaid otsuseid,“ rõhutas Blaževičs.

Esimese ettevõttena kaasab platvormil raha e-kaubandusfirma The GeGe, mis soovib tõsta 200 000 eurot. Eesmärgist on seni täis 0,2%, 400 eurot. Ettevõte tegeleb veebis mähkmete müügiga, täpsemalt pakkudes selleks regulaarset tellimusteenust.