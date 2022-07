Enefit Greeni esimene uus tuulepark hakkab elektrit tootma nelja kuu pärast

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Šilale II ettevõtte ehituses olevatest parkides esimene, mis elektri tootmiseni jõuab. „Uute tuule- ja päikeseparkide rajamine on pikaajaline ning mõjus lahendus praegusele energiakriisisile. Enefit Green on Leedus aastaid tuuleenergiat tootnud. Ehitame seal kaht tuuleparki ja valmistame ette järgmisi investeerimisotsuseid. Praeguses olukorras on taastuvelektri tootmise kiire suurendamine äärmiselt vajalik ning Šilale II hakkab roheelektrit tootma juba enne aasta lõppu,“ ütles Kärmas.