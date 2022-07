Polegi väga soodne. Koduse päikeseelektri müük elektrivõrku nõuab suuri summasid ja üha kallineb

See on üsna tavapärane, et ka koduse päikesejaama liitumise kalkulatsioon ulatub ligi 10 000 euroni. Üle 15 kW päikesejaamadega on asi selge. Need on juba kindlalt üle isikliku tarbimisvajaduse ehk rajatud elektri võrku müümiseks. Seega on nende puhul tegu äriettevõtmistega, mille elektrivõrguga ühendamiseks vajalikud investeerimiskulud tuleb omanikul endal kanda.