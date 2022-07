Euroopa Liidu tagavaraplaan: iga riik peab kohe hakkama gaasitarbimist vähendama

Euroopa Liit avaldas täna hädaolukorraplaani selleks, kui Venemaa peaks gaasitarneid Euroopasse veelgi vähendama. Plaan näeb ette eelkõige gaasitarbimise vähendamist ja piiramist. Reutersi nähtud eelnõu järgi saavad riigid ise valida, kui palju nad järgmise kaheksa kuu jooksul gaasitarbimist vähendada saavad või tahavad. Hädaolukorras võib see aga muutuda õiguslikult siduvaks.

ELi ametnikud ütlesid, et eesmärk on gaasitarbimist vähendada 10–15%, kusjuures sellega peavad nõus olema kõik riigid. Ametnike sõnul on ülioluline tegutseda kohe, mitte oodata, et näha, mis juhtuma hakkab.

„Usume, et täielik katkestus on tõenäoline ja see on seda veel eriti, kui me ei tegutse ja jätame end haavatavaks,“ ütles üks neist. „Kui ootame, maksame hiljem kallist hinda, ja see tähendab ühtlasi, et tantsime Venemaa pilli järgi.“

Euroopa poliitikud on süüdistanud Venemaad selles, et viimane kasutab gaasitarneid ära poliitiliseks mänguks, põhjendades tarnete vähendamist tehniliste probleemidega. Kreml aga kinnitab, et Venemaa on jätkuvalt usaldusväärne energiatarnija ja süüdistab tarnete vähenemises sanktsioone.

Kaks Venemaa ekspordiplaanidega kursis olevat allikat ütlesid, et Nord Stream 1 kaudu taastatakse gaasitarned neljapäeval lubatud ajal. Samas ütlesid nad, et tarned ei taastu senises mahus. Kremli kontrolli all olev Gazprom vähendas juunis gaasieksporti 40% võimsuseni.