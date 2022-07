Tippjuht Katre Kõvask lahkub Tallinkist

Sotsiaalvõrgustikku Linkedin tehtud postituses märgib Kõvask, et viimased kolm aastat on olnud täis keerulisi, põnevaid, väljakutserohkeid ning edukaid hetki.

„Kes oleks võinud arvata, et Burger Kingile asukohtade otsimine toimub pandeemia ajal, mis on täis liikumispiiranguid, reisipiiranguid ja inimesed puuduvad tänavatelt. Sellele vaatamata õnnestus meil siiski leida asukohad, avada restoranid ja samm-sammult äri kasvatada,“ märkis Kõvask, kes vastutas muu hulgas kiirtoiduketi Baltikumi rajamise eest.

„Ja kes oleks võinud arvata, et Ukrainas puhkeb sõda ja me kõik kogeme lööki, mida me ei julgenud kunagi ette kujutada,“ märkis ta.