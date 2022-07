Päev börsil: Balti börsiindeksid lõpetasid päeva plusspoolel

Lätis tuli turule uus rahastusplatvorm, mille esimeseks investeerimisobjektiks oli teenus, mis mille abil saab beebide mähkmed igakuise tellimusena vormistada. Lätis asutatud ja registreeritud, kuid Euroopa üleselt tegutseva investeerimisplatvormi loojad viitavad pressiteates, et seni pole kiiresti kasvavatel Läti ettevõtetel olnud ligipääsu ühisrahastuse võimalustele, samuti on investorite künnis kasvuettevõtetesse sisenemiseks olnud liiga kõrge. Loe pikemalt siit .

Tallinkis töötanud Katre Kõvask teatas Linkedini portaalis, et lahkub peale kolme aastat ettevõttest. Uut väljakutset ta veel ei avaldanud. Loe pikemalt siit .

PRFoods teatas täna börsile, et tütarettevõte Överumans Fisk AB sõlmis laenulepingud Amber Trust II S.C.A., SICAR-iga ja Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ-ga laenu võtmiseks summas kuni 1 000 000 eurot ehk kummaltki laenuandjalt kuni 500 000 eurot. Mõlema laenu tagasimakse tähtaeg on 31.12.2022 ja intress 6,25% aastas. Laenulepingu uus limiit on 1 705 000 EUR.