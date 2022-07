Ettevõtlusminister: universaalteenuse paketi hinnatase tuleb sarnane praeguse keskmine fikseeritud hinnaga

„Kui me vaatame neid prognoositud hindu, siis see universaalteenuse fikseeritud hind on ligikaudu võrdne sellega, mis keskmine fikseeritud hind täna juba on,“ ütles Järvan. Järvani sõnul jääb universaalteenuse hind tõenäoliselt 120 euro juurde megavatt-tunni eest.

Koalitsioonileping näeb ette, et kõik, kel juba on fikseeritud leping, saaksid sellest loobuda. Mitmed fikseeritud lepingud seavad aga sellisel puhul ette leppetrahvi. „Meil ei ole eesmärgiks turumajandust lõhkuda. Elektriturureformi eesmärk on ikkagi see, et me näeme, et talv tuleb karm,“ sõnas Järvan.

Elektriturureform koosneb kahest komponendist ehk toetusest ja universaalteenusest. „Meie lahendus on vaba turumajanduse poolsem, kus tarbijat ennast ka huvitab, mis pakett tal on. Võib-olla on see universaalteenus tema jaoks parim lahendus, võib-olla ei ole, aga tal on võimalus seda kasutada ja vältida kriitilisi ootamatuid olukordi,“ rääkis Järvan.

Loe pikemalt ERR-ist.