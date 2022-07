Putin pidas oma sõna: Vene gaas voolabki taas Saksamaale

Euroopa riikide kahtlused ei pidanud paika, sest Vene ettevõte Gazprom avas täna hommikul peale hooldustöid taas gaasitoru Saksamaale. Seda kinnitas ka Saksamaa föderaalse energiaagentuuri Bundesnetzagentur juht Klaus Müller, kes teatas Twitteris, et gaasi tarned läbi Nord Stream 1 gaasitoru jätkuvad ning on praegu umbes 30 protsenti täisvõimsusest.

Hetkel liigub tunnis mööda toru ligikaudu 30 miljonit kilovatt-tundi gaasi ehk ööpäevas ligikaudu 700 gigavatt-tundi. See maht on ligikaudu sama, mis liikus mööda gaasitoru enne hooldustöid.

Juba kolmapäeva õhtul vihjas Venemaa president Vladimir Putin sellele, et tarned jätkuvad ka pärast hooldust. „Gazprom täidab oma kohustusi, on neid alati täitnud ja on valmis ka edaspidi kõiki oma kohustusi täitma,“ tsiteeris Putinit Vene agentuur Interfax.