Kuusakoski: suured koroonapiirangud Hiinas muudavad turgu

Musta metalli ostuhind tundub esmapilgul olevat kuutaguse ajaga võrreldes muutumatu, kuid tegelikkuses nägime selle kuu jooksul juba ka 15% madalamaid ostuhindu, rääkis Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa. „Praegu saame musta metalli osas pakkuda taas hinnataset, mida kuu aja eestki ehk musta gabariitse metalli eest oli võimalik maksta jälle kuni 200 eurot/tonn, ning seda Kuusakoski kõigis osakondades üle Eesti,“ möönis ta.

Juuli lõpus tasub pilgu suunata värviliste tööstusmetallide poole, eelkõige vase poole, mida peetakse majanduse käekäigu suurepäraseks indikaatoriks, selgitas Kollamaa. Vase hind käis hiljuti metallibörsil alla 7000 dollari piiri. Ühelt poolt on see madalaim hinnatase alates 2020. aasta lõpust. Teisalt näitavad sellised järsud ja üsna suured langused selgeid märke hirmust majanduse edasise käekäigu osas.

Kui eelnevatel kuudel oli peamiseks võtmesõnaks Ukraina ja selle ümber toimuv ning koroona oli justkui juba unustatud, siis praeguseks on koroonaga seotut kuulda päev-päevalt jälle enam, nentis ta. „Nimelt on maailma suurim tööstusmetallide tarbija Hiina jälle karmistamas koroonapiiranguid (st null-koroonapoliitika). Käesoleva nädala alguses oli Hiinas koguni 31 linna suletud, mis hoidis ligi 260 miljonit inimest isolatsioonis. Euroopas on koroona samuti pead tõstmas ning eelmise nädala kolm miljonit uut koroonapositiivset oli peaaegu pool eelmisel nädalal maailmas kinnitatud uutest koroona juhtudest.“

Niisiis taaskord pead tõstev koroona, Euroopat ähvardav energiakriis, rekordiline inflatsioon ning kasvavad laenukulud näitavad, et lähitulevikus tööstusmetallide hinnad ei tõuse, möönis Kollamaa ning lisas, et pigem tuleb mõelda stsenaariumi peale, et mis toimub juhul, kui hirmust on saamas paanika.

Eesti vanametallituru suurus on 350 000–400 000 tonni aastas. AS Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist.