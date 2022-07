Soome riik teenis bitcoin'i müügist kümneid miljoneid eurosid

Eelmise aasta juulis otsustas tolliamet, et korraldab hanke, et leida maaklereid, kes aitaksid krüptoraha vahetada eurodeks, ning aprillis lõpuks leiti selleks kaks firmat. Nüüd tehti tehing lõpuks ära ning teeniti 46,5 miljonit eurot. Pärast müüki on Soome tolliametil veel alles 90 bitcoin'i, mille puhul oodatakse kohtu otsust, et need lõplikult konfiskeerida.