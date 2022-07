Eestlased soetavad rohkem välismaale kinnisvara: need on aspektid, millega peate enne arvestama

Järveli sõnul on juristi olemasolu vajalik ka seetõttu, et tema võimuses on tuvastada senise omaniku vanad võlgnevused, sest need tulevad kaasa koos kinnisvaraga. Näiteks võib kaks aastat pärast kinnisvara ostu ilmneda, et eelmine omanik on jätnud 2013. aastal maksud maksmata ja need nõutakse tagantjärgi uuelt omanikult sisse.