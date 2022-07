Neli soovitust iduettevõttele, kuidas intellektuaalne omand vettpidavaks saada

Autoriõigus seostub paljudele ennekõike kirjanduse, kunsti ja muusikaga, ent tegelikkuses hõlmab autoriõigus väga suurt osa meie elust ning autoriõigusega kaitstud teoseid on meie ümber palju – sealhulgas meie endi looduid. Seda esiteks seetõttu, et teose mõiste, mida autoriõigusega kaitstakse, on väga lai ning teiseks seetõttu, et autoriõiguslik kaitse tekib automaatselt teose loomisega, ilma vajaduseta kedagi teavitada või teost registreerida. Muuhulgas on autoriõigusega kaitstav arvutiprogramm ja andmebaas.

Oletame hetkeks, et olete tulnud suurepärase äriidee peale või lausa välja mõelnud uudse toote, olgu selleks arvutiprogramm või erakordselt mugav ja kauni disainiga tugitool. Peamiseks õiguslikuks viisiks oma äriideed või uuenduslikku toodet kaitsta on läbi intellektuaalse omandi või ärisaladuse. Intellektuaalse omandi puhul tuleb omakorda eristada muuhulgas autoriõigust, kaubamärki, patenti, kasulikku mudelit ning tööstusdisainilahendust.

Intellektuaalne omand on üks esimesi teemasid, mille vastu potentsiaalsed investorid huvi tunnevad, eriti, kui iduettevõtja äri on tehnoloogiakeskne. Miks? Sest intellektuaalses omandis peitub mõne ettevõtte puhul isegi suurem osa tema väärtusest. Oluline on, et ka arvutiprogramm ja andmebaas on autoriõigusega kaitstavad. Investorile on tähtis, et intellektuaalne omandi kuuluvusega oleksid asjad selged ja et ettevõtte ärisaladus oleks kaitstud. Kuidas seda tagada?

2. Ettevõtjana veenduge, et vajalik intellektuaalne omand kuuluks teile

Sageli eeldatakse, et kui asutaja on mingit intellektuaalset omandit loonud või on seda teinud ettevõtte töötajad või töövõtjad, kes on selle eest raha saanud, kuulub see intellektuaalne omand ettevõttele. Kahjuks see päris nii lihtne ei ole.

Autoriõigus tekib teose autorile, kelleks on Eesti õigusruumis alati füüsiline isik (näiteks asutaja ise, töölepingu alusel töötav töötaja, käsundus- või töövõtulepingu alusel tegutsev kaastööline, teenusepakkuja töötaja jne). Eeldusel, et ei kohaldu mõni teose vaba kasutamise olukord (mis ärilises kontekstis on reeglina harv), on autoriõigusega kaitstud teose kasutamine teiste isikute poolt lubatud ainult kas autori varaliste õiguste loovutamise või litsentsi andmise teel ning on muudel juhtudel keelatud. See tähendab, et selleks on vaja sõlmida eraldi kokkulepe (leping), ilma milleta on teose kasutamine keelatud.

Tööandja peab hoolikalt jälgima detaile

Seadus sätestab mõned erandid, mil kokkuleppe sõlmimine pole vajalik. Nii lähevad töölepingu alusel otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides üle tööandjale ning arvutiprogrammi või andmebaasi puhul kuulub tööandjale ainulitsents kõigi varaliste õiguste teostamiseks. Olenevalt olukorrast võib, aga ei pruugi sellest tööandjale piisata, mistõttu reguleeritakse sageli töö- ja muudes lepingutes autoriõigusi puudutav detailsemalt. Näiteks kui tööandjal on vaja töötaja poolt loodud teost muuta, täiendada või edasi arendada, ei ole seadusega antud õigused piisavad. Detailsem regulatsioon lepingus annab tööandjale kindluse, et tal on võimalus töötajate ja töövõtjate loodut vajalikus ulatuses realiseerida. See on sageli ka investorite nõudeks ning töö- ja muudes lepingutes igasuguste kokkulepete puudumine saadab neile hoiatussignaali.

Mõistlik võib olla registreerida kohe Euroopa Liidu kaubamärk