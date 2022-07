Urmas Sõõrumaa uues arenduses peeti sarikapidu

„Valmiv büroohoone asub Park Tondi piirkonnas, kuhu tulevad täiendavad korterid, kus juba on spordikeskus, ühe kasarmuhoone tiiva teeme ka korda,“ ütles arendust omava US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. „Soovin tänada kõiki koostööpartnerid, kes selles pisut keeruliseks muutunud olukorras on leidnud kompromissi, et see maja üles ehitada,“ ütles Sõõrumaa ja tänas ühtlasi majas broneeringu teinud kliente.

Praeguseks on 80% hoonest välja üüritud, suuremad üürnikud on Bondora, Srini, Web Expert, Outl1ne, CGI. Tammsaare 56 büroohoone arhitektid on HG Arhitektuur ja KAMP Arhitektid.

US Real Estate arendatav Park Tondi elu- ja ärikvartal rajatakse ajalooliste Tondi kasarmute piirkonda Forus Spordikeskus Tondi kõrvale. Ridabüroo valmimine on planeeritud 2024. aastal koos Park Tondi Residentsidega. Aastaks 2024 lisandub kvartalisse 28 000 ruutmeetrit elu- ja büroopindasid.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõtte. US Real Estate kinnisvaraporfellis üle 100 000 m2 üüritavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda, sh Golden Gate, Laeva tn 5 kinnistu ja Patarei Merekindlus.

2021. aasta lõpetas US Investile kuuluv US Real Estate 4,2 miljoni eurose puhaskasumiga, aasta varem teeniti 320 000 eurot kahjumit.