Igal inimesel on õigus end ametlikult sisse kirjutada kohta, kus ta päriselt elab. Ka siis, kui tegemist on üüritava elupinnaga. „Üürileandjatel on miskipärast kartus, et kui üürnik nende valduse elukohana registreerib, siis justkui tekib tal ametlik õigus sellele kinnisvarale. See ei ole üldse nii, sest tegemist on ajutise sissekandega, mis peegeldab lihtsalt praeguse elukoha aadressi,“ selgitab Lia Siht. „Omanik saab omalt poolt teha ka väljakirjutuse ajahetkel, mil üürileping on lõppenud – juhul, kui üürnik pole pärast kolimist seda ise teinud,“ kinnitab ekspert.