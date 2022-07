Swedbanki juhtkonnaga liitus Allan Marnot

„Mul on väga hea meel, et Allan Swedbank Eesti juhtkonnaga liitub. Tema pikaajaline töökogemus pangas ning laialdased teadmised finants- ja kapitaliturgudest on meie juhtkonnale väga suureks lisandväärtuseks. Olen kindel, et Allani eestvedamisel liigume finantsinstitutsioone ja kapitaliturge puudutavates otsustes õiges suunas,“ iseloomustas muudatust positiivselt Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp.