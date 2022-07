Karm hoop lennugraafikule? Lufthansa pilootide esindajad hauvad streigiplaani

Massiline lendude tühistamine võimendaks niigi trööstitut olukorda. Sel suvel on probleemiks hiigelpikad järjekorrad lennujaamades ning lendude tühistamine. Koroonakriisi tippajal lasti paljud lennujaamade ja lennufirmade töötajad lahti. Nüüd aga ollaksegi silmitsi töökäte puudusega. Ainuüksi Lufthansa on suvel ära jätnud enam kui 6000 lendu. See on puudutanud ka neid liine, mis seotud Tallinna vahet lendamisega.

Switzerland Times kirjutab, et Lufthansa ja pilootide ametiühing on viidanud, et on soov siiski ka läbirääkimistega jätkata. Vestlusvoore on toimunud juba kuus, aga ühisele arusaamale pole jõutud. Lennufirma ei taha pilootide esindajate nõudmistele täielikult vastu tulla.



Ametiühing tahab, et palgad kerkiks tänavu viis protsenti ja edaspidi automaatselt seoses inflatsioonimääraga. Lufthansal läheb majanduslikult koroonakriisist väljatulek hästi, hiljuti kinnitati avalikkusele, et teine kvartal lõpetati kasumlikult. Suure nõudluse tõttu on tasapisi ka piletihindu kergitatud.