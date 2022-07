Mitte ainult lust ja lillepidu. Millele kulutavad Eesti inimesed suvel raha?

Kolmes Balti riigis läbi viidud Citadele panga küsitluses vastas 32 protsenti Eesti inimestest, et suurem summa kulub sellel suvel reisimisele, 28 protsenti märkis, et kõrgemad kulud on seotud kodu või aia parandustöödega. 38 protsenti vastanutest ei ole selleks suveks üldse suuremaid väljaminekuid planeerinud.

„Peale reisimise ja remondi on aga ka inimesi, kes on oma suuremad kulud sellel suvel muudesse valdkondadesse planeerinud. Näiteks kaheksa protsenti tahaks soetada endale uue auto ning neli protsenti uue kodu. Näeme ka meile esitatud kodulaenu- ja liisingutaotlustest, et nii mõnedki on kõrgenenud kütuse- ja küttehindade juures otsustanud leida endale kuluefektiivsemaid elukohti ja sõiduvahendeid,“ märkis Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.

Citadele küsitlusest selgus lisaks, et viis protsenti inimestest on suured kulutused planeerinud erinevate tähistamiste jaoks – olgu selleks siis pulmad või olulisemad aastapäevad. „Kõik pole muidugi ainult lust ja lillepidu, sest ka kuus protsenti märkis, et nende suured kulud on suunatud haridusse investeerimiseks. Eriti on näha seda vanusegrupis 18–29, kus nõnda vastas 14% Eesti noortest,“ lausus Moppel.

Läti ja Leeduga võrreldes on üldjoontes näha inimeste sarnaseid suviste suurte kulutuste eelistusi. Erinevustena saab ehk välja tuua seda, et Läti inimesed kavandavad vähem investeerida oma eluaseme remonti (23% vastanutest). Leedu inimesed on aga rohkem valmis oma vahendeid panema auto soetamisse (11%) ning suurtele pidustustele. Kui Eestis ja Lätis on pidudele planeerinud suuremat summat kulutama viis protsenti inimestest, siis Leedus on neid inimesi topelt ehk 10 protsenti. Samas on leedukad valmis vähem kulutama haridusele (3%).