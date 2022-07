AirBnB ja Bolt peavad hakkama maksuametile esitama teavet platvormil tegutsejate tulu kohta

„Platvormid nagu AirBnB, Bolt ja Uber on olnud uudsed ärimudelid, aga paraku pole meil täna eriti infot selliste ärimudelite telgitaguste kohta – me ei tea, kui palju platvorme Eestis tegutseb ja kui palju tehinguid nad tegelikult vahendanud on. Läbipaistvuse suurendamine aitab konkurentsi moonutamise ja võimalike maksupettuste etteheiteid maha võtta,“ selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus muudatuste vajalikkust.