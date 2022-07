Ministeerium soovitab elektri säästmiseks käituda nagu Mr. Bean: ärge avage külmkapi ust liiga tihti

Väldi külmkappi sooja toidu panemist ja reguleeri külmkapp kõrgemale temperatuurile. Võimaluse korral tuleks vältida külmkapi paigaldamist ahju, pliidi või radiaatori lähedale – kõrgem ümbritsev temperatuur pärsib külmkapi tõhusust ja elektrit kulub rohkem. Mida harvemini külmkapi ust avada, seda vähem kulub energiat. Oluline on tagada, et toiduainete vahel saaks õhk külmkapis liikuda. Külmkappi on oluline ka regulaarselt sulatada, et vältida üleliigse jää kogunemist ja seeläbi külmiku efektiivsuse vähenemist.