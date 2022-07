Viljandi haigla ehitus saab valitsuselt raha juurde. „Projektide lõpetamine on kriitilise tähtsusega“

„Ehitushinnad on märgatavalt kallinenud, ent eelmise perioodi euroraha peab olema ära kasutatud 2023. aasta lõpuks, nii et oluliste projektide lõpetamisega viivitada ei saa. Värske otsusega leidsime lahenduse, kuidas katta Viljandi, Ida-Virumaa ja Hiiumaa haiglate ning riigigümnaasiumite kallinemine. Nii saavad need üliolulised projektid ka lõpule viidud,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Ka tervise- ja tööminister Peep Peterson sõnas, et maakonnahaiglate projektide lõpuleviimine on kriitilise tähtsusega.