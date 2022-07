Põllumajandusega alustavad noored saavad tulevikus riigilt rohkem tuge

Maaeluministri sõnul toetab määruse muudatus noortel põllumajandustootjatel põllumajandusliku ettevõtlusega alustamist ja investeeringute tegemist. See on eriti tähtis praegusel ajal, kus on tõusnud märkimisväärselt erinevate sisendite hinnad. „Põllumajandusliku majapidamise sisseseadmiseks ja eduka ettevõtte käivitamiseks on tähtis aidata noortel teha vajalikud investeeringud,“ sõnas Kruuse.

Alates sellest aastast on noortel põllumajandustootjatel kohustus läbida enne taotluse esitamist ettevõtlusalane infopäev. „Vaadates eelnevaid aastaid võib eeldada, et aastas lisandub juurde üle saja uue põllumajandustootmisega alustava noore ettevõtja. Eduka ettevõtluse aluseks on oluline aru saada, kuidas kavandatavaid tegevusi ja ressursse paremini mõtestada ja planeerida,“ selgitas minister.

Ettevõtlusalase infopäevade toimumise ning registreerimise kohta saab teavet Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse portaalist www.pikk.ee.

Toetust saavad taotleda 18–40-aastased mikro- või väikeettevõtjad, kes alustavad esimest korda põllumajandusliku tegevusega ning on läbinud ettevõtluse infopäeva. Toetust saab kasutada äriplaanis kavandatud põllumajandustoodete tootmisega või nende töötlemise arendamisega seotud tegevusteks.

Sellel programmiperioodil on toimunud kokku kuus taotlusvooru ning toetust on määratud 629 noorele põllumajandustootjale kogusummas 25 miljonit eurot. Selle aasta oktoobrikuus avatava taotlusvooru eelarve on üle 4,1 miljoni euro.

Toetust makstakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ raames. Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga.