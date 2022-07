Saksamaa on Uniperi päästmiseks valmis mängu panema 15 miljardit eurot

Seeläbi omandab Saksa riik 30% suuruse osaluse gaasihiius. Uniperist on saanud kasvavate energiahindade ohver, kui kuu alguses pöördus firma abipalvega Saksa valitsuse poole. Uniper on riigi suurim maagaasi importija.

Uniperi senine suuromanik Soome energiafirma Fortum kirjeldas tänases börsiteates, et ülimalt tähtis on stabiliseerida Uniperi olukorda, kuna selle tegevus on kriitiline nii Saksamaa kui ka laiemalt terve Euroopa energiasektori jaoks. Saksa riigi poolt antav likviidsussüst aitab Fortumi teatel võtta gaasiärilt riske vähemaks ning luua soodsat pinnast, et ettevõte suudaks olla ka pikemaajaliselt elujõuline.