Eesti ettevõte Klar Home on kasvamas omas sektoris Euroopa suurimaks direct to consumer ettevõtteks

Direct to consumer (DTC) ehk tootjalt-otse-tarbijale on Eesti suurtööstuste puhul harvaesinev ärimudel. Aknaid ja uksi tootev Klar Home on üks nendest, kes seda teeb: kogu toodangu müüvad nad otse läbi e-poe lõpptarbijale ja on nüüd kasvamas selles äris Euroopa suurimaks tootmisettevõtteks. Intervjuus räägib Klar Home’i tegevjuht Janar Tammjärv suurimatest väljakutsetest ja õppetundidest, mis selle ärimudeliga kaasnevad.