Enefit Power sai loa kasutada Narva kütmiseks põlevkiviõli

Eesti Energia suurenergeetika kommunikatsiooninõunik Kristina Kostina ütles ERRile, et juba reedel on plaanis alustada põlevkiviõli peal Narva Soojusvõrgule sooja vee tootmist.

„Kuna praegu on käimas Narva linnas sooja vee osas hooldustööd, mis lõpevad täna, siis juba täna saame kasutada põlevkiviõli selleks, et narvakad saaks sooja vett,“ rääkis Kostina.

„See on ka hinna küsimus, põlevkiviõli on odavam kui maagaas. Ja see annab kindlustunnet kõikide narvakate jaoks, et sooja veeta nad ei jää,“ lisas Kostina.