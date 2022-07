Tallinna linnaosas võivad 70 majapidamist gaasist ilma jääda

Tallinngaas ja Eesti Gaas on aastaid omavahel vaielnud teemadel, et kuidas peaksid olema korraldatud gaasimüük ja tarned. Ettevõtete vaidlus on jõudnud ka varasematel aastatel riigikohtust läbi käia.

Probleemi tuum on nimelt selles, et gaasimaht, mis Tallinngaasi võrku edastatakse, ei võrdu gaasimahuga, mis selle võrgus olevad kliendid tarbivad. Eesti Gaasi juht Raul Kotov ütleb, et Tallinngaas ka müüb gaasi, ilma et ettevõte kellegi käest gaasi ostaks. Ehk siis Eesti Gaasi hinnangul läheb Tallinngaasi võrgus gaasi kaotsi.