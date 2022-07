Milles asi? Venemaalt lahkunud Lääne lipulaevade õlled on endiselt Moskva poelettidel

Õlle lipulaevade jätkuvalt püsivad õllevirnad Venemaa poodides illustreerivad olukorda, kui keeruline on ettevõtetel oma asjad kokku pakkida ja Venemaalt lahkuda. Teisisõnu leiab veel tänagi poodidest Lääne firmade Bud, Carlsbergi ja Heinekeni tooteid, olenemata sellest, et kõik kolm teatasid Venemaalt lahkumisest juba mõnda aega tagasi, st märtsi alguses. Kui palju varusid Venemaa jaemüüjatel on, seda ei tea öelda.

Teada on, et umbes kuues Moskva poodides müügil olevate purkide ja pudelite põhjale trükitud kuupäevad näitavad, et kõik kolm ettevõtet jätkasid õlle tootmist ka pärast avalikke lahkumisteateid. Carlsbergi puhul isegi mitu nädalat. Näiteks tuvastas Reuters Heinekeni purgil märgistuse, et see toodeti Peterburgi tehases 23. märtsil ning Carlsbergi purgilt, et see toodeti 29. aprillil Moskvast lõuna pool asuvas Tula linnas.