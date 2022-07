MKM: gaasitarbimise senine vähenemine ei tähenda, et pingutama enam ei peaks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juhi Laura Laasteri sõnul on ajalooliselt olnud Eestis gaasitarbimine ligi 5 teravatt-tundi aastas, millest kodutarbijad moodustavad umbes 2 teravatt-tundi. „Eeloleva talve valguses prognoositakse, et gaasitarbimine väheneb juba rakendatud meetmete pinnalt 4 teravatt-tunnini. Gaasitarbimine on Eestis ka reaalselt juba vähenenud,“ tõi Laaster välja. Ta lisas, et 2022. aasta esimese pooles tarbiti 18% vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal.

Sügistalvisel perioodil suureneb nõudlus

Laaster tõdes, et kuigi võib esimese poolaasta põhjal tunduda, et Eesti on Euroopa Komisjoni soovitusi juba täitnud, sõltub gaasitarbimine väga palju ka ettevõtete tootmismahtudes ja ilmast. „Lisaks suureneb sügistalvisel perioodil gaasinõudlus kõigis Euroopa riikides, mis tähendab ka kõrgemaid hindu. Seega mida rohkem gaasi Eesti tarbija soovib kasutada, seda suuremad on kulud,“ tõdeb ta. Laasteri sõnul on gaasitarbimise vähendamine on üks kolmest olulisest tegevussuunast, et Eesti oleks talveks valmis ning gaasi jaguks kõigile, kes seda vajavad.

„Lisaks toimub nii ettevõtete kui riigi poolt maagaasi varumine ning liigume koos Soomega edasi LNG terminali taristu väljaehitamisega. Kõik need sammud panustavad oluliselt meie varustuskindlusesse ja aitavad tagada meie valmisolekut talviseks perioodiks, mis tuleb maailmas valitseva olukorra tõttu paratamatult keeruline,“ tõi ta välja. Gaasitarbimise vähendamiseks on tema sõnul oluline tarbida gaasi säästlikumalt, lisaks võimalusel minna maagaasilt üle teistele energiaallikatele. „Viimast oleme ettevõtetel soovitanud juba praegu teha ja kasutada alternatiivseid kütuseid,“ kinnitas Laaster.