Energiahinnad tõusevad. Mida teevad poed, et kulud kontrolli all hoida?  

Leedus rakendatakse toidupoodides kokkuhoiupoliitikat, näiteks sealsetes Maxima kauplustes vähendatakse valgustust 30% võrra ning öösel lülitatakse välja valgusreklaamid. Leedu Lidlis lülituvad tuled välja automaatselt pärast tööd. Kas ja kuidas hoiavad Eestis kauplused energia pealt kokku?

Energiasäästlike seadmete kasutamine

Coopi turundusdirektor Ranno Pajuri sõnas, et spetsiaalselt pole nad pidanud võtma kasutusele erimeetmeid. Siiski tõi ta välja, et kaupluse abiruumides kasutatakse automaattulesid ning paigaldatakse energiasäästlikumaid seadmeid ja külmikuid. Lisaks on 30 kaupluse katustele rajatud päikseenergia tootmisjaamad, mis katavad olulise osa kaupluste energiavajadusest. „Keskkonnasõbralikum ja säästlikum energiamajandus meie kaupluste võrgu investeeringutes olnud olulisel kohal juba aastaid,“ tõdes Pajuri.

Prisma Peremarketite haldjusuhi Rauno Marosovi sõnul on Prisma süsteemid juba ehitatud energiasäästu silmas pidades, seega pole drastilisi muudatusi ette võetud. Ta tõi välja, et tarbimise vähendamiseks on muudetud Prisma kauplustes sisekliimat, mille juhtimine toimub läbi automaatika programmi, mis käitab igapäevaselt nii ventilatsiooni, jahutust kui ka kütet. „Valgustus lülitub kauplustes välja automaatselt pärast poe sulgemist, ventilatsioonimasinad sulgemise ajal ei tööta,“ lausus Marosov, samuti kasutatakse külmikute jääksoojust.

Rimi kinnisvarajuht Tarmo Loog lausus, et nad on investeerinud uue põlvkonna freoonivabadesse külmutusseadmetesse kauplustes. Samuti märkis ta, et hetkel on mitmed kauplused renoveerimisel, mille käigus võetakse kasutusele väiksema energiakuluga seadmed, samuti vahetatakse välja valgustus ning automatiseeritakse kauplused. „Nende võtetega võib olla energiasääst ligi 30% võrreldes varasema perioodiga,“ nentis ta.