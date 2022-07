Klient tasus tankla iseteeninduskassas 3,30 eurot. Kaardilt broneeriti palju suurem summa

Ärilehega võttis ühendust Mart (nimi muudetud - toim.), kes kirjutas, et maksis Olerexi tankla iseteeninduskassas kaardiga summa 3,30 eurot. Hiljem avastas ta, et kaardilt oli broneeritud 50 eurot. „Suht suured vabad vahendid peaks olema, kui iga kaardimakse pealt poest broneeritaks 50 eurot,“ märkis Mart. Ta võttis ühendust tanklaga.

Olerexi kaardikeskusest sai ta vastuse, et tankla süsteemis on arvestatud tehing summas 3,30 eurot. 50 eurot on broneering, mida ei broneeri Olerex, vaid pank. „Broneeringu vabastamise kiirus sõltub kaardi tüübist ja kaardiomaniku panga reeglitest,“ seisis selgituses.