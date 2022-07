Kas laenu võtmisel saab pank seada tingimuseks sissetuleku laekumise nende juurde? Olukorda selgitavad pangad ja advokaadibüroo

Kinnisvara soetades pöörduvad koduostjad sageli pankade poole laenu saamiseks. Delfi Ärilehe poole pöördus lugeja, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et pangad justkui panevad laenusoovijatele kohustuse, et sissetulek peab nende juurde laekuma. „Tavaliselt mitmest pangast laenupakkumist küsides soovitakse, et palk just nende juurde laekuks,“ tõi lugeja välja. Ta lisas, et sageli on lepingus punkt, mis sellele rõhub. Kas pank saab nõuda laenuvõtjalt sissetuleku laekumist nende juurde?