Helsingi kesklinna baaris maksab alla pooleliitrine õlu üle 30 euro. Soomes kasvab nõudlus eriõllede järele

Helsingi kesklinnas asuvas baaris müüakse pudel õlut, mille liitrihind on üle 80 euro „Väga väheste inimeste jaoks on hind eesmärk omaette eesmärk. Inimesed tulevad tavaliselt maitse pärast,“ selgitab õlletehase Kaisla vahetusevanem Jani Vihermäki.

Kõige kallim jook valikus on õlu Brewtrance, mis on valminud koostöös Põhjamaade õlletootjate To Øl ja Omnipolloga. Alkoholisisaldus on õllel 12,9%. 37,5 cl pudeli hinnaks on 30,50 eurot, ehk liitri hind on umbes 82 eurot.

Õlles on tunda tumeda siirupi ja kange espresso maitset. Seega ei pruugi see olla kõigi jaoks meelisjook. Vihermäki lausub, et maja enda apa ja ipa moodustavad suure osa restorani kogumüügist. Restorani külastaja Juho Koskimies sõnas, et ostaks restoranist 30 eurot maksvat õlut. „Minu filosoofia on, et kui ma tulen inimestega sotsiaalselt kohtuma, teen sageli peaaegu kõige odavamalt,“ lisas ta ja nentis, et eriõllesid tellib ta Soome veebipoest Alkost.

Külastajad Sisko Laurila ja Seppo Tähtinen tellivad tavaliselt keskmises hinnaklassis jooke, viimasel ajal on nad eelistanud väikeste õlletootjate tooted. Turismi- ja restoraniteenuseid pakkuva Mara tegevdirektor Timo Lappi tõdes sel kuul Helsingin Sanomatile, et keskmise õlle tarbimine väheneb ja eriõllede tarbimine kasvab, kuna valikute laiendamine on suurenenud. Vihermäki kinnitab, et ka Kaislas kasvab keskmise kliendi huvi eriõllede vastu.

Baari klientide seas on neid, kes naudivad erinevas hinnaklassis olevate õllede degusteerimist. Kuigi Brewtranse'i hinnaklassis jooke ei tellita igapäevaselt, on nõudlus eriõllede järele. „Nädalavahetustel ostetakse rohkem kui üks pudel, sõnas Vihermäki ja lisas, et inimesed investeerivad kvaliteeti.

