Müügis on avariiline auto, kuid info selle kohta puudub müügikuulutuses. Müüja: müügihind näitab seda

Veebilehel auto24.ee müüakse 2018. aasta Ford Mustang 2.3. Kuulutuses on märgitud hinnaks 24 800 eurot, läbisõit on autol 33 120 km. Kuulutuse järgi tundub, justkui oleks tegemist korras sõidukiga, kuna Eesti registrid on korras.

Auto VIN-koodi sisestades otsingusse näeb aga ehmatavaid pilte. Nimelt puudub kuulutuses info, et tegemist oleks avariilise sõidukiga, kuid seda sõiduk on. Autot müüb ettevõte Auteks OÜ, kelle kõneisik sõnas Ärilehele, et sõidukihind näitab, et tegemist on avariilise sõidukiga. „Kui oleks korras auto, oleks hind 35 000 eurot.“