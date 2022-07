PUUST JA PUNASEKS | Kas kodulaenu intress fikseerida või mitte?

Kui on soov olla euribori kõikumiseks valmis olla, hoida oma kuumaksed võimalikult kontrolli all ja lisaks veel maksimaalselt põhiosa tagastada, siis võib mõelda fikseeritud annuiteetgraafikule ehk paindliku lõpptähtajaga annuiteetgraafikule.

Enimlevinud on marginaalile lisanduva intressi ehk Euro intressi fikseerimine viieks aastaks. Fikseeritud intress on alati kõrgem kui euribor. Näiteks 15. juuli seisuga oli 6 kuu euribor 0,532% ning 5 aasta Euro intress 1,635%. See tähendab, et need, kes valivad praegu intressi fikseerimise, peavad koheselt arvestama kuumaksete ja laenu kogukulu tõusuga.