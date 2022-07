Indoneesias on 87% elanikest moslemid. Sellest hoolimata kasvab riigis koeralihaga äritsemine

Koeralihakaubanduse vastu võitleva rühmituse Dog Meat Free Indonesia andmetel sööb hinnanguliselt umbes 7 protsenti indoneeslastest koeraliha. 87% indoneesialastest on moslemid, kes peavad koeraliha keelatuks, umbes 9% elanikkonnast on kristlased. Koeraliha süüakse kõige sagedamini riigi valdavalt kristlikes piirkondades, nagu näiteks Põhja-Sumatra, Põhja-Sulawesi ja Ida-Nusa Tenggara.

Kuigi loomaõiguslased on koerakaubanduse vastu põhjendusega, et see soodustab julmust ja kujutab endast ohtu rahvatervisele, ei erine paljude indoneesialaste jaoks koeraliha söömine kana- või veiseliha omast.