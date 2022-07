Filmifondi looja Rain Rannu: Eesti filmitegijad on maailmatasemel

Filmi „Ükssarvik“ autor ja seni tehnoloogiavaldkonnas nii ettevõtja kui ka investorina karjääri teinud Rannu on otsustanud prioriteete vahetada ning pühenduda rohkem filmindusele, kus näeb käimata teid. Rannu ja filmiprodutsent Tõnu Hiielaid lõid eelmisel aastal Tallifornia filmistuudio kõrvale filmifondi, mille eesmärk on elavdada valdkonna rahastust. Fondi panustajate seas on ka teisi tuntud investoreid: Indrek Kasela, Linnar Viik, Martin Villig ja Veljo Otsason.