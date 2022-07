Euroopa suurima lennufirma juht: taastumine on väga tugev, kuid habras

Nimelt on sõda mõjutanud Iiri odavlennufirma tulemusi mitmeti: esiteks kasvas kütusehind kordades, tuues kaasa miljardieurose kütusearve. Teiseks viitab lennufirma, et sõja tõttu broneeriti lihavõteteks märgatavalt vähem lende, mistõttu müüdi sel ajal pileteid odavama hinnaga. Üldpildis on aga seis hea.

„Meie otsus töötada kahel pandeemia-aastal koostöös ametiühingutega ning nõustuda palgakärbetega, et minimeerida töökohtade kadu, on tasunud ennast viimastel kuudel ära, kui paljud Euroopa lennufirmad, lennujaamad ning käitlusfirmad on olnud raskustes, et taastada töökohti, mida pandeemia ajal kärbiti,“ märkis firma juht Michael O’Leary aruandes.