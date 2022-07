Ametist lahkunud transpordiameti juht: teedeehitust võib oodata katastroof

Mulle on öeldud, et pooleteise aastaga sai tehtud nelja-viie aasta töö. Fakt on, et Eestis ei ole kolme nii erinevat ametit [maantee-, veeteede ja lennuamet] varem ühendatud. Kui poolteist aastat tagasi 1. jaanuaril alustasime, siis olid need kolm ametit lihtsalt ühendatud. Meie liitsime ja lükkasime need laiali. Paksu verd ja pisaraid oli palju, aga arvan, et struktuurilt, dokumentatsioonilt ja jamadele reageerimise valmiduselt on organisatsioon väga headel jalgadel.