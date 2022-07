Riikliku teooriaeksami küsimuste autor: kuidas sooritada Transpordiameti teooriaeksam esimesel katsel?

Eestis müüakse erinevaid liiklusteste ja tulevased autojuhid ei oska tihti vahet teha hea ja viletsa kvaliteediga õppematerjalidel. Millised testid aitavad valmistuda teooriaeksamiks ja tunda end liikluses kindlalt? Sellest artiklist leiate kasulikud nõuanded ja saate säästa õppimiseks kuluvat aega.

Teooriaeksami küsimused on salastatud

Alustame sellest, et Transpordiameti teooriaeksamil kasutatakse salastatud küsimusi. Kui te näete reklaami, mis lubab teile eksamiküsimusi koos vastustega, siis on see kindel petmise tunnus. Eksamiküsimusi te internetist ega raamatutest ei leia. Valvsaks võiks teha ka see, et testide koostajad lubavad teooriaeksami edukat sooritamist, kuid samas kutsuvad läbikukkujaid intervjuule, et välja selgitada, mida siis eksamil ikkagi küsiti.

Riik ei kontrolli liiklustestide kvaliteeti

Oleme harjunud, et Euroopa Liidus on kõik asjad spetsifitseeritud, mis peab garanteerima kvaliteedi. Liiklustestide puhul see aga nii ei ole. Kuigi sõidukijuhtide ettevalmistamine on vastutusrikas tegevus, kehtestas riik nõuded ainult autokoolidele. Neil peab olema tegevusluba, pädevad õpetajad, õppekavale vastavad õppematerjalid jne.

Liiklusteste loetakse aga fakultatiivseks materjaliks ja mingeid reegleid küsimuste kvaliteedile ega autori pädevusele ei kehtestata. Sisuliselt võib liiklusteste koostada igaüks, kes enda arvates oskab seda teha. Tulemusena on juba aastaid turul ebakvaliteetsed õppematerjalid. Paljuski selles seisneb ka põhjus, miks on Transpordiameti teooriaeksamil nii palju läbikukkujaid.

Mis on siis ebakvaliteetsetel testidel viga?

Head liiklustestid on koostatud eesmärgiga kontrollida teie teadmisi ja valmistada teid ette teooriaeksamiks. Sarnaselt autokooli teooriakursusega põhinevad need õppekaval ja on üles ehitatud kindla metoodika alusel ning sisaldavad kõiki vajalikke teemasid.

Ebakvaliteetsed liiklustestid kulutavad teie aega, raha ja närve.