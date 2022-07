Euribor jätkab üles rühkimist

Reedel tõusid kõik põhinäitajad suurusjärgus 0,06%. Kõige kõrgemal tasemel on 12 kuu euribor, mis on kerkinud 1,2 protsendini. Tegemist on viimase kümne aasta rekordnäitajaga: viimati oli see sellisel tasemel 2012. aasta juuli alguses.