Kriis kui portfelli kvaliteedikontroll

Allpool on ainult väike ülevaade LHV pensionifondide investeeringutest. Peamiselt koosnevad meie fondide portfellid neile kuuluvast kinnisvarast ja võlakirja vormis tehtud otseinvesteeringutest. Suurema huvi korral saame koostada investeerimishuvilise nn teejuhise, et soovijad saaksid tutvuda meie üle Eesti ja ka Lätis-Leedus asuvate investeeringutega.

Investeerime kas otse või läbi erakapitalifondide aktsiaturu kõikumistest vähem mõjutatud noteerimata ettevõtetesse nii Baltikumis kui ka laiemalt Euroopas. Jaeinvestorite jaoks on sellised investeeringud paraku ligipääsmatud, kuid ühe õnnetus on teise õnn: tänu investorite väiksemale arvule saavad fondid teha oma rahapaigutusi parema hinnaga. Pensionikogujale on see mõistagi boonus. Meie pensionifondide klientidel on ka teine, emotsionaalne privileeg, sest nad saavad oma pensionisäästusid näha käegakatsutaval moel ja jälgida nende käekäiku selle sõna otseses mõttes.

LHV suurimate aktiivselt juhitud fondide M, L ja XL investeeringud on hajutatud erinevate varaklasside vahel. Need on kinnisvara ja Eesti ettevõtete võlakirjad ning lisaks börsil kaubeldavatele aktsiatele ka era- ja riskikapital. Olgu näiteks toodud fond L: veidi üle 25% on investeeritud erakapitali, pea 20% kinnisvarasse ning alla 10% noteerimata võlakirjadesse. Ülejäänu (viimastel andmetel üle 45%) jaotub noteeritud aktsiate (sh kuld ja kullakaevandajad) ja võlakirjade vahel.

Algusest saadik on LHV pensionifondide põhimõte olnud suurte kaotuste teadlik vältimine ja seepärast oleme juba aastaid olnud reaalvara usku. Väärtpaberiturgude tänavuse kukkumise eest on meie portfelle aidanud kaitsta esiteks suurema osakaaluga investeerimine toormesektorisse ja teiseks stabiilset tootlust pakkuv kinnisvara.

Sunly – LHV pensionifondid on investeerinud 13,1 miljonit eurot Sunly võlakirjadesse, mille aastatootlus on 8%. Ettevõte arendab päikese- ja tuuleparke ning toodab Baltikumis ja Poolas elektrit. Lisaks taastuvenergia projektide arendamisele on Sunly investeerinud ridamisi taastuvenergia ja elektrifitseerimise idufirmadesse ning energiasalvestuse projekti Energiasalv. Sellega antakse panus kliimamuutuste leevendamisse ja rohepöördesse. Ettevõte kavatseb kaasata 100–150 miljonit eurot uut omakapitali, et rahastada oma kasvuplaane.

Liven – Tallinnas Haaberstis asuvasse 396 korteriga elamuprojekti on LHV investeerinud 2,4 miljonit eurot. Tagatud võlakirjainvesteeringu aastatootlus on 8%. Aadressil Kadaka tee 88 valmib 2026. aasta lõpuks 17 kahe- kuni neljakorruselist korterelamut, kus on 396 kvaliteetset kodu. Seal on plaanis välja arendada terviklik elukeskkond, mis on ühtpidi heas ühenduses kesklinnaga ja samas algavad otse ukse eest Nõmme-Harku terviserajad.

Ekspress Grupp – LHV pensionifondid on investeerinud nii Ekspress Grupi aktsiatesse kui ka võlakirjadesse kokku ligikaudu 9,4 miljonit eurot. Sellega oleme aidanud rahastada ettevõtte arengut traditsioonilisest trükimeediast digitaalseks.

Coop Pank – LHV pensionifondid olid Coop Panga esimene institutsionaalne investor, kes uskus uue panga kasvuloosse ja toetas seda. Nüüdseks oleme mitut liiki võlakirjade kaudu investeerinud pensionikogujate vara ettevõttesse 14 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastatootlus on vahemikus 5–10%. Coop Pank on viimase viie aasta jooksul kasvatanud ärimahtu keskmiselt 40% aastas ning jõudnud 1 miljardi euro suuruse laenuportfelli ja 1,2 miljardi euro suuruse hoiuseportfellini.

Elering – Eesti elektri ja gaasi põhivõrguettevõtte Eleringi võlakirjadesse on LHV pensionifondid investeerinud 6,5 miljonit eurot. Võlakirjadest saadud raha on ettevõte suunanud kohaliku gaasi- ja elektrivõrgu arendusse ning riigiüleste ühenduste ehitamiseks, et tugevdada Eesti varustuskindlust.